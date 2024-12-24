محافظ الشرقية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وذلك عقب صدور قراره بحركة تنقلات بعد متابعة مستمرة لأدائهم ولإعادة تنظيم العمل بينهم والذي يأتي في إطار خطة محافظة الشرقية.

تحسين مستوى الأداء للعاملين بالجهاز الإداري

وجاء ذلك لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

المحافظ يهنئ المرقين لوظائف أعلى

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة محمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، لترقيتهم وحصولهم على الدرجة العالية من وزارة التنمية المحلية.

الترحيب بالمعينين بموجب قرار وزيرة التنمية المحلية

كما رحب المحافظ بالمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد في تأدية مهام عملهم الجديد.

تواجد المسئول التنفيذى بالشارع بشكل متواصل

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

تكثيف الحملات الشاملة وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم الإشغال

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، قائلًا: لن أسمح بوجود إشغالات بالشارع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

الجدول الزمني المحدد للتنفيذ

كما وجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكد أن حجم العمل والمسئولية كبير يتطلب مسئول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

تسهيل مهام العاملين بالمتابعة الميدانية

وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل مهام العاملين بإدارتي المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة وتوفير الجو الملائم لهم أثناء أداء الأعمال المكلفين بها.

مهلة لرؤساء المراكز لإعداد مقترح بالاحتياج للموقع الجديد

كما أعطى المحافظ مهلة لـرؤساء المراكز والمدن لإعداد مقترح موضح به الإحتياج الفعلي لنواب رؤساء المراكز والمدن مع عمل تقييم لسكرتيري المجالس والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية تمهيدًا لاعتماد حركة تنقلات وتغييرات تُساهم في تحسين منظومة العمل والارتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين.

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