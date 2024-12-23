محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال رصف طريق "ديرب السوق- صافور"

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمركز ديرب نجم، وذلك لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات لنهو المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في أسرع وقت بمحافظة الشرقية

المرافقون للمحافظ بديرب نجم

وذلك في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل و أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.

طريق ديرب السوق صافور

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق ديرب السوق / صافور بطول 4.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه، والمنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل أعمال رد الشيء لأصله بطول 3.5 كم وبتكلفة 7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم، وإنشاء قطاع صندوقي "section box" بطول 60 م أسفل الطريق الإقليمي وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال رد الشيء لأصلة على مسافة 3.5 كم ومتوسط عرض 7 م وذلك بعد أن تم الإنتهاء من حفر وتطهير ترنش غاز بطول 1.2 كم وعرض 2.5 ووضع طبقة الأساس بجانب تكسير طبقة الأسفلت القديمة بطول 1 كم ووضع طبقة التشريب إستعدادًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية.

الانتهاء من المرحلة الثانية من اعمال الرصف

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بالطريق والتي تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم ومتوسط عرض 7 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة 60 متر أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية الجواشنة تشمل 30 مترا بكل إتجاه تمهيدًا لإنشاء عدد 2 مطلع و2 منزل من الطريق الإقليمي.

ربط طريق ديرب السوق بالإقليمى

وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي ليُساهم في تسهيل حركة السيارات وصولًا لمحافظات الجوار.

تكليف رئيس المركز بإعداد دراسة لإقامة موقف

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ديرب نجم بإعداد دراسة لبحث إمكانية إقامة موقف سيارات بالمنطقة وذلك عقب ربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي لخدمة أهالي 20 قرية بمركز ديرب نجم.

متابعة الشركات المسند لها الأعمال

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزامهم بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليُساهم الطريق في فك الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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