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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق جميزة بني عمرو /ترعة الدبيجية

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق جميزة بني عمرو

تفقد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعمال رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق جميزة بني عمرو / ترعة الدبيجية، والمُقام على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل أعمال رد الشيء لأصله بطول 2.5 كم، والمرحلة الثانية بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 8 م، وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

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وتعرف المحافظ من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لرد الشيء لأصله بطريق جميزة بني عمرو / ترعة الدبيجية بطول 2.5 كم وبتكلفة 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من توسعة الطريق ليصبح 8 م بدلًا من 5.5 م، وتم وضع طبقة الأساس والتشريب والبقة السطحية على مسافة 500 م وجار الانتهاء من باقي الأعمال بالتزامن مع تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الثانية بطول 3.5 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه.

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالبدء في إقامة قواعد خرسانية لأعمدة الإنارة الموجودة على حرم الطريق مع إجراء أعمال الصيانه العاجلة وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وبإعداد الدراسات اللازمة لبحث إمكانية رصف الطريق المار بالقرية بدءًا من النقطة الثابته مرورًا بقرية الصويني والصانية وصولًا لعزبة يونس بطول 3 كم، وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل لخدمة الأهالي واستجابة لمطلبهم.

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وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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