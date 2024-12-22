الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

تكليفات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حادث الطريق الإقليمي

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حادث تصادم تريلا بأتوبيس 26 راكب أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، الحصيلة النهائية لـ ضحايا حادث التصادم المروع بالشرقية

كما كلف المحافظ بضرورة إنهاء الإجراءات وسرعة استخراج تصريح الدفن لحالات الوفاة.

 الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

هذا ومن جانبها اشارت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن حادث تصادم تريلا مع أتوبيس 26 راكب أعلي الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس أسفر عن إصابة 18 حالة ووقوع حالتي وفاة حيث تم نقل المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفيات (بلبيس المركزي والسعديين والغندور بلبيس)، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات.  

أكد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة الصحة بعدم خروج المصابين إلا بعد تلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة  ولحين تماثلهم للشفاء متمنيا لهم الشفاء العاجل، وداعيًا المولي أن يتغمد فقيدي الحادث بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 20 شخصا

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي باستقبال شخصين (جثث هامدة) واصابة 18 شخصا بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس مركز منيا القمح، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وسقوط وفيات ومصابين وجرى الدفع بنحو 20 سيارة اسعاف لنقل المصابين لمستشفيات المحافظة والتحفظ علي جثامين المتوفين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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