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محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

توجيهات الرئيس السيسي

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع الخدمات عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة ١٤ حالة تعدي بمساحة ١٩٠٢ متر مباني وحالة تعدي بمساحة ٧ فدان بنطاق المحافظة.

إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الثالثة الموجة 24لازالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة الأجهزة التنفيذية محافظة الشرقية

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