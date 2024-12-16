بوتين: أمريكا تحرض على تشكيل تحالفات عسكرية جديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحالفات عسكرية سياسية جديدة يتم تشكيلها في العالم بتحريض من الولايات المتحدة.

بوتين يتهم أمريكا بتشكيل تحالفات عسكرية

وتابع بوتين خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لقيادات وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين: "بتحريض من الولايات المتحدة، يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية جديدة من شأنها تقويض الهيكل الأمني ​​الذي تم إنشاؤه منذ 10 سنوات".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي بأكمله تقريبا لا يتخلون عن محاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية ويستمرون في فرض "قواعدهم المزعومة" على المجتمع الدولي، والتي تسمح لهم في نفس الوقت بتغييرها حسب الطريقة التي تناسبهم.

الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته في العالم مستخدما كامل ترسانته

وفي نفس السياق، كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أكد أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته في العالم مستخدما كامل ترسانته للضغط على الدول التي ترفض الخضوع له، موضحًا أن الدول الغربية تحاول بائسة عدم فقدان نفوذها على مستعمراتها السابقة والحفاظ على نموذج القطب الواحد للنظام العالمي.

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