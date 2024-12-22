في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

في واقعة غريبة من نوعها، يقضي أخطر سجين في بريطانيا، والمعروف باسم هانيبال آكل لحوم البشر، عيد الميلاد الحادي والخمسين له خلف القضبان.

أخطر سجين في بريطانيا

وتجدر الإشارة إلى أن القاتل الرباعي روبرت مودسلي يعد من أخطر المجرمين لدرجة أنه تم وضعه في زنزانة خاصة زجاجية تحت الأرض، وظل منفصلًا عن السجناء الآخرين لمدة 46 عامًا.

وتبلغ مساحة الزنزانة التي يسجن فيها روبرت مودسلي 18 قدمًا في 15 قدمًا، وتحتوي على لوح خرساني يستخدم كفراش.

مكان حبس أخطر سجين في بريطانيا

كما تحتوي الزنزانة على نوافذ كبيرة مضادة للرصاص وطاولة وكرسي مصنوعين من الورق المقوى المضغوط.كما تم تثبيت المرحاض والمغسلة بالأرضية بمسامير.

ويتم تمرير الطعام إلى مودسلي من خلال فتحة صغيرة في الباب الفولاذي المغلف بمادة بلاستيكية سميكة.

ويسمح له بساعة واحدة من التمارين الرياضية يوميًّا وهو محاط بستة حراس أقوياء، ويمنع من الاتصال بأي سجناء آخرين.

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