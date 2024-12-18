التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى خلال 8 أشهر

سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 8 أشهر خلال نوفمبر الماضي، وبذلك يكون قد تجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بشكل أكبر، الأمر الذي يدعم توقعات بشأن أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام.

مؤشر أسعار المستهلكين صعد 2.6% على أساس سنوي

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر.

أسباب ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا

ويُعزى هذا الارتفاع في معدلات التضخم في بريطانيا بشكل أساسي إلى أسعار الوقود والملابس.

توقعات الاقتصاديين تخالف بنك إنجلترا بشأن التضخم

يشار إلى أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.6%، بينما توقع بنك إنجلترا نسبة 2.4%.

تأثير إصدار بيانات التضخم في بريطانيا على العملة

وعن تأثير إصدار بيانات التضخم في بريطانيا على العملة؛ فإنه لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني كثيرًا بعد صدور التقرير، ليظل عند 1.27 دولار.

بعض الاقتصاديين يخشون قفزة أكبر في مؤشر أسعار المستهلكين

وكان بعض الاقتصاديين يخشون قفزة أكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، لا سيما بعد تسارع نمو الأجور لأول مرة منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات صدرت يوم الثلاثاء. مع ذلك، ساهم انخفاض أسعار تذاكر الطيران، الذي كان الأكبر لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل البيانات، في كبح جماح التضخم.

ظل تضخم قطاع الخدمات -الذي يراقبه صانعو السياسات في بنك إنجلترا عن كثب بحثًا عن إشارات على الضغوط المستمرة- عند مستوى مرتفع بلغ 5%، مقارنة بتوقعات البنك البالغة 4.9%.

تعزيز المخاوف من ظاهرة الركود التضخمي

وتدعم هذه الأرقام المخاوف من ظاهرة «الركود التضخمي»، وهو مزيج من ارتفاع التضخم وضعف النمو، ما يمثل تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعدت حكومته العمالية برفع مستوى المعيشة.

توقعات الفائدة من بنك إنجلترا

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.75% خلال اجتماعه الذي سيعقد غدًا الخميس، مع اتباع نهج حذر لتخفيف السياسة النقدية العام المقبل.

المملكة المتحدة تواجه مخاطر تضخمية محلية ودولية

وعلى صعيد آخر؛ تواجه المملكة المتحدة مخاطر تضخمية محلية ودولية.

توقعات المتداولين بشأن أسعار الفائدة خلال 2025

وفي الوقت ذاته، تخلّى المتداولون عن توقعاتهم بثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، وباتوا يتوقعون بشكل كامل تخفيضين فقط.

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