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رياضة

اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين 11 و12 في دوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر لأندية المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، وذلك بسبب تعارض مواعيد بعض المباريات مع مواعيد لقاءات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر .

وأخطر الاتحاد أندية المجموعة الثانية بتلك التعديلات التي تهدف إلى تيسير التنسيق بين المسابقات المحلية، وضمان عدم تعارض المباريات مع الأحداث الأخرى في البطولات المختلفة.

جدول مباريات الاسبوع الحادي عشر والثاني عشر المعدله 

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي ) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر 0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

 نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2 

النصر ضد الشمس  1-0   

المريخ ضد مستقبل وطن  0-0  

نجمة سيناء ضد بورفؤاد  0-1   

جنوب سيناء ضد العبور  0-2   

المجموعة الربعة 

بنها ضد تيم إف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

 نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد نجمة سيناء 1ـ0

بورفؤاد ضد جنوب سيناء 2ـ1

الشمس ضد العبور 0ـ2

مستقبل وطن ضد الشرقية 1ـ0

النصر ضد المريخ 3ـ0

المجموعة الرابعة

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1  

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1ـ1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

نجمة سيناء ضد مستقبل وطن 2ـ1 

الشرقية ضد النصر 1ـ1

المريخ ضد الشمس 2ـ0 

العبور ضد بورفؤاد 0ـ0

جنوب سيناء ضد 6 أكتوبر 1ـ2

نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

النصر ضد نجمة سيناء 1-0

العبور ضد 6 أكتوبر 3-2

المريخ  ضد الشرقية 2-0

الشمس ضد بورفؤاد 0-0
المستقبل سبورت ضد جنوب سيناء 2-1 

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

بورفؤاد ضد 6 أكتوبر 1-1 

العبور ضد مستقبل وطن 3-0 

نجمة سيناء ضد المريخ 0-1 

الشمس ضد الشرقية 1-0

جنوب سيناء ضد النصر 1-5 

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الاتحاد المصري لكرة القدم دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني ب كأس مصر الشمس

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