العثور على شاب مصاب بعدة طعنات بطريق سندوب السريع في المنصورة

عثر الأهالي على شخص في العقد الرابع من عمره يصارع الموت ومصابا بعدة طعنات بطريق الطريق السريع سندوب الجامعة اتجاه جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

مصرع شخص متأثرا بإصابته بطعنات والعثور عليه على طريق سندوب السريع

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي الإسعاف اتصالا من الأهالي بالعثور على شخص مصاب على الطريق السريع سندوب جامعة المنصورة ظنا منهم إصابته في حادث.

مصاب بطعنات وتوفي عقب وصوله للمستشفى

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل “عبد الحى.ح.إ”، 45 عاما - عامل، مقيم المحلة لـ مستشفى الطوارئ مصاب بعدت طعنات وتوفى بعد وصوله المستشفى.

تفاصيل إصابة الشخص قبل وفاته

وبالفحص تبين أنه مصاب باشتباه نزيف بالمخ وأعراض ما بعد الارتجاج والحالة العامة غير مستقرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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