محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار،ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين.

طوارئ بالدقهلية للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز،جمصه،وميت سلسيل،من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها

وأوضح محافظ الدقهلية أن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات،وكلف أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها.

سرعة التعامل مع مياه الأمطار في جمصة

من جانبه أكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه أنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،في سرعة التعامل مع مياه الأمطار،أن العمل بدأ منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار والأوضاع بالمدينة تحت السيطرة ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار بالمدينة حاليا والحياة تسير بشكل طبيعي،كما أكدت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل أنه يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي تساقطت اليوم وأن الأمور تحت السيطرة بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري

وكان " محافظ الدقهلية " قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم في هذا الشأن.

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