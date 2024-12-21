أجهزة الأمن تسيطر على شاب حاول التخلص من حياته حرقا بالدقهلية

سكب شاب في العقد الثالث من عمره بنزين على نفسه، وهدد بإنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بسكب بنزين على نفسه والتلويح بإنهاء حياته، في منطقة كفر البدماص قسم ثان المنصورة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتلاحظ قيام الشاب “عمر. ر” في العقد الثالث من العمر، والمقيم بمنطقة كفر البدماص بسكب بنزين على نفسه والتهديد بإشعال النيران بنفسه.

وتمت السيطرة على الوضع وإنزاله من أعلى برج مراقبة بسجن المنصورة القديم، بمعرفة رجال الشرطة والحماية المدنية، وتم اصطحابه بمعرفة رجال المباحث للكشف عليه بالمستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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