انتحار مريض نفسي بطلق خرطوش في أشمون بالمنوفية

انتحر شاب بإطلاق الخرطوش على نفسه بقرية أبو صلاح التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بقيام الشاب "ع.ف" 35 عامًا من قرية أبو صلاح التابعة لدائرة المركز بإطلاق النار على نفسه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مريض نفسيًا، وتم نقل الجثة لمستشفى أشمون العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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