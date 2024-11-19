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انتحار مريض نفسي بطلق خرطوش في أشمون بالمنوفية

مختل نفسى ينهى حياته
مختل نفسى ينهى حياته بطلق خرطوش بالمنوفية

انتحر شاب بإطلاق الخرطوش على نفسه بقرية أبو صلاح التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بقيام الشاب "ع.ف" 35 عامًا من قرية أبو صلاح التابعة لدائرة المركز بإطلاق النار على نفسه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مريض نفسيًا، وتم نقل الجثة لمستشفى أشمون العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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أشمون بمحافظة المنوفية اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون بمحافظة المنوفية مستشفي اشمون العام

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