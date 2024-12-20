يسكنه 6 أسر، سقوط سقف عقار من 4 أدوار في المنصورة

انهار اليوم سقف الدور الأول علوي لعقار من 4 أدوار في شارع مصطفى فوزي المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية دون خسائر في الأرواح.

يقطنه 6 أسر.. سقوط سقف عقار من 4 أدوار في المنصورة

انتقلت قوة أمنية وتنفيذية من رئاسة حي غرب المنصورة وتبين أن العقار الكائن بـ 9 شارع مصطفى فوزي المتفرع من ش الجلاء ملك محمد أحمد عمران سقط منه سقف الدور الأول علوي.

محضر بسقوط سقف عقار في المنصورة



على الفور، تم تحرير محضر بين حي غرب المنصورة وقسم شرطة أول المنصورة والحماية المدنية وتم الانتقال إلي موقع انهيار سقف عقار المنصورة.

تقرير المعاينة الأولية لعقار المنصورة



وكشفت المعاينة الأولية عن أن حالة العقار سيئة للغاية، وجار إخلاء العقار من جميع السكان حفاظًا على الأرواح، وجار عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

وأكدت المعاينة أن العقار به 6 أسر من السكان، والعقار مكون من أرضي محلات وأربعة أدوار علوية.

وعلى صعيد آخر، أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المسئولين عن النظافة بمدينة دكرنس للتحقيق لتدني حالة النظافة، وكلفه بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الإشغالات، وزيادة عدد العمال بالموقف لرفع مستوى النظافة وخاصة الحمامات، وعمل صيانة دورية لها والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل، جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم عدد من الشوارع بمدينة دكرنس وموقف السيارات.

جولة محافظ الدقهلية في شوارع دكرنس

وخلال الجولة بشوارع دكرنس أكد ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المدينة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وكذلك بالقرى.

ضبط الحالة المرورية وضبط التكاتك الغير مرخصة

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس المدينة بضبط الحالة المرورية وضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة لاتجاهات السير داخل المدينة واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه السيارات التي تسير عكس الاتجاه، كما كلف بمراجعة تراخيص جميع العقارات الجاري إنشائها والتأكد من تطبيق شروط الترخيص.

شملت جولة محافظ الدقهلية في دكرنس عدد من الشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة،والتقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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