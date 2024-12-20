الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمخزن خردة في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمخزن خردة بقرية الاخصاص بدائرة مركز شرطة سنورس، والتهم الحريق محتويات المخزن بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الحريق وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخزن خردة بقرية الاخصاص بدائرة القسم،و إنتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية الي مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين ان الحريق شب بكمية من الخردة مشونة بقطعة أرض " خارج الكتلة السكنية" محاطة بسور من الطوب البلوك ملك "صدام.ر"، 50 سنة، تاجر خردة، ومقيم بقرية الاخصاص، والتهم الخريف محتويات المخزن، وبسؤال مالك المخزن رجح أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة بإهمال، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، ولم يُقدر قيمة التلفيات.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحادث، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتولي التحقيق

أساليب الوقاية من الحرائق

1- غلق المدفأة قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة

2- لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أي رائحة للغاز.

3- تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائي، خاصة في حال تواجد أجهزة في المنزل تعمل بالغاز.

4- منع استخدام دفايات سواء الكهرباء أو الزيت لساعات عديدة منعًا لانصهار الأدوات الكهربائية الخاصة بها واشتعال النيران في المكان.

5- لا تضع العطور بالقرب من المدفأة لعدم حدوث حريق بداخلها بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهي قابلة للاشتعال.

6- في معظم الأحيان، يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، ولكن هذا خطر للغاية لا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

7- من الضرورى للغاية، التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس، وعدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز ثانى أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدي إلى الموت.

8- لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها علي المدفأة لأن هذا أمر خطر، يلجأ البعض إلى وضع ملابسه فوق المدفأة لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة في عمل حريق، وعليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

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