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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق غرفة تابعة للسكك الحديدية بإمبابة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

انتدبت نيابة شمال الجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب بغرفة حراسة أسفل كوبري إمبابة.

كان مأمور قسم شرطة إمبابة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أسفل الكوبري.

ودفعت مدير إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، بالتنسيق مع مأمور القسم، ومفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية.

 

وتبين بالفحص اندلاع حريق بغرفة حراسة خشبية تابعة لهيئة السكك الحديدية، وأمكن السيطرة على النيران.
 

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كوبرى امبابة نيابة شمال الجيزة شرطة النجدة المنيرة الغربية

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