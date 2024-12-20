لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

أعلن المرصد الجنوبي الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، أن العلماء اكتشفوا لأول مرة نجما مزدوجا بالقرب من الثقب الأسود الرامي A في مركز مجرة درب التبانة.

اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود

وقال المرصد الجنوبي الأوروبي في بيانه: "اكتشف فريق دولي من الباحثين نجما مزدوجا يدور بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرتنا، وهو الرامي A، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة".

مبادئ بقاء الأجرام السماوية

وأوضح المرصد الأوروبي الجنوبي، أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على فهم مبادئ "بقاء" الأجرام السماوية بالقرب من الثقوب السوداء، ما يزيد وفقا لخبراء المرصد من فرص العثور على كواكب قريبة لأن الكواكب تتشكل حول نجوم شابة نسبيا.

وأشارت مجلة “نتشر”، إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن فترة دوران النظام النجمي حول الثقب الأسود تبلغ 372 يوما أرضيا مع خطأ قدره 3 أيام، وأن متوسط المسافة إلى الثقب الأسود حوالي 1.59 وحدة فلكية (حوالي 238 مليون كيلومتر).

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