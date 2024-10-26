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أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

نجم زومبي غامض، فيتو
نجم زومبي غامض، فيتو

تداولت وسائل إعلامية خريطة هي الأولى من نوعها، تكشف  عن أسرار جديدة تتعلق بـ"نجم زومبي"غامض  أضاء سماء الأرض منذ أكثر من 800 عام.

خريطة ثلاثية الأبعاد لنجم زومبي 

تظهر الخريطة ثلاثية الأبعاد أن بقايا الانفجار النجمي غير متناسقة وما تزال تنفجر بسرعة ثابتة.

و يعرف العلماء أن هذا الجسم النجمي كان في الواقع مستعرا أعظم قويا، أو نجما متفجرا، يُعرف باسم SN 1181. ومع ذلك، ظل أصله لغزا حتى عام 2021، عندما أكد علماء الفلك أخيرا أن المستعر الأعظم جاء من سديم Pa 30، وهي سحابة غازية عملاقة أوسع من نظامنا الشمسي بالكامل.

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نجم زومبي الأرض علماء الفلك

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