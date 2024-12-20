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رياضة

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتقدم بهدف على مودرن سبورت بالشوط الأول

البنك الأهلي
البنك الأهلي

تقدم  فريق  البنك الأهلي على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لصالح فريق البنك الأهلي اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء. 

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي 

أعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

 

تشكيل البنك الأهلي ومودرن سبورت 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز


وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..أحمد صبحى 
خط الدفاع..سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط..سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو 
خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو أنور 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي 
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

 ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف. 

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البنك الاهلي الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز

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