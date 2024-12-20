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رياضة

مودرن سبورت في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

 يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره فريق نادي البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

 

مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي

 ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة حيث تلقى مودرن سبورت هزيمة قاسية أمام سيراميكا برباعية في الجولة الماضية في حين تعادل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي  أمام الأهلى في نفس الجولة

 

مودرن بمدرب جديد 

 ويقود الفرنسي  فرانك دوماس  مودرن سبورت، في اول ظهور له حيث يسعي الي تحقيق الفوز في بداية مشواره مع الفريق خلفا للراحل طلعت يوسف.

 

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

 ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف. 

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