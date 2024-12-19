الحوثيون يهاجمون هدفا عسكريا إسرائيليا بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت بطائرة مسيرة هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا، مؤكدة أنها حققت هدفها بنجاح.

الحوثيون يستهدفون منطقة يافا بطائرة مسيرة

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان له: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيّرة هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

جماعة الحوثي تستعد لحرب طويلة مع إسرائيل

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية وكما أكدت في بيانات سابقة، لتؤكد استعدادها لحرب طويلة مع هذا العدو جهادا في سبيل الله ونصرة وإسنادا للمجاهدين في غزة ودفاعا عن اليمن العزيز ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتراض هدف جوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبل دخوله إلى أراضي إسرائيل.

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