أكسيوس: تقدم في مفاوضات غزة ولا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف

نقل موقع أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين قولهم:" إن هناك تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف".

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

ونقلت شبكة “أن بي سي” الأمريكية، عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قوله:"متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس ".

بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

وأضاف أنتوني بلينكن في حديثه مع الشبكة الأمريكية:" يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي:" عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عائلتى القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وافقتا على الانتقال لتركيا، تمهيدا للإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.