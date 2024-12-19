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رياضة

التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس كاراباو

توتنهام ومانشستر
توتنهام ومانشستر يونايتد

كأس كاراباو، يلتقي توتنهام فريق مانشستر يونايتد اليوم الخميس، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وجاء تشكيل فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد للمباراة المقرر أن تجمعهما اليوم في دور الـ 8 من كأس كاراباو كالتالي: 

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد 


تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام 

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية


تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

كان السبيرز فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

 

وعلي صعيد آخر  حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف بعد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ميري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

بهذه النتيجة يحسم ليفربول تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس كاراباو رسميًّا.

وشهد تشكيل ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، وقائد الريدز فيرجيل فان دايك للراحة.
 

 

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موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

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