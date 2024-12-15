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رياضة

توتنهام يضرب ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

فاز نادي توتنهام هوتسبير على نظيره ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "سينت ماري"ضمن منافسات الجولة الـ16 في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون 

 

أحرز خماسية توتنهام ماديسون في الدقيقتين الأولى والـ48، وهيونج مين سو وديان وباب سار في الدقائق 11 و13 و24.

 

 

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: دجد سبينس، أرشي جراي، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: لوكاس بيرجفال، جيمس باب سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي.


وجاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: كيلي ولكر بيترس، يان بيدناريك، تايلور هاروود بيليس، ريان مانينج

خط الوسط: تايلر ديبلنج، جو أريبو، فلين داونز، ماتيوس فيرنانديز، كمال الدين سليمانا.

خط الهجوم: أدم أرمسترونج

ترتيب توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون 

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

 

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