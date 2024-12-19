التحفظ على سائقي سيارتين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

تحفظت الأجهزة الأمنية على قائدي سيارتين وقع بينهم حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، وشلل مروري على الطريق، فيما تواصل الخدمات المرورية رفع حطام حادث تصادم سيارتين، وفك الزحام المروري أمام قائدي المركبات، بالطريق الذي أصيب بشلل مروري بسبب الحادث.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50

وعلي جانب آخر كان اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50 طن أعلاف حيوانات قيادة سائق عمره 50 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط حمولتها دون أي إصابات، وتحرَّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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