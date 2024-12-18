أخبار الاقتصاد اليوم أبرزها: الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة على الدولار.. موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول..وارتفاع التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

حسم الاحتياطى الفيدرالى ( البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة اليوم الأربعاء في آخر اجتماع له خلال العام الجارى 2024.

وخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.25 _4.50%.

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، في جلسة نقاشية عن تطورات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والمنعقد حاليا في تركيا.

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن موعد تطبيق الزيادة فى فواتير المحمول والباقات وخلال السطور التالية نستعرض موعد تطبيق الزيادة ونسب الزيادة فى فواتير وباقات المحمول.

تبدأ المحاسبة على فواتير المحمول وفقا لموعد فاتورة كل مشترك من بداية المحاسبة للفاتورة المقبلة على ان تتراوح نسب الزيادة ما بين 15٪ الى 30٪ كما أرسلت شركات المحمول رسائل إلى المشتركين بتغيير أسعار الباقات والفواتير ابتداء من موعد المحاسبة للفاتورة المقبلة.

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإندونيسي وذلك في إطار انعقاد القمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية D8 المقرر عقدها غدًا الخميس في القاهرة والتي تناقش سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية لـ الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا كشفت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023

يعد السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

ويكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

وسجل السكر المعبأ اليوم الاربعاء وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

فقدت أسعار الجنيه الذهب ما يقرب من 250 جنيها خلال الأسبوع الجارى داخل الأسواق المحلية.

وهبط سعر الجنيه الذهب من 30450 جنيها خلال بداية الأسبوع الجارى إلى 30200 جنيه خلال اليوم الأربعاء، وبالتزامن مع اجتماع الفيدرالى الأمريكى.

أوضح بنك مصر الشهادات التي يمكن استردادها من خلال خدمات الانترنت والموبايل البنكي للعملاء.

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 – الشهادة الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير - الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري - الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي - شهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري).

يسعى مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج التحول الرقمي إلى زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة.

وعقد فريق عمل المركز اجتماعًا مع ممثلي شركة هواوي العالمية وذلك لبحث الاستفادة من التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها الشركة الصينية.

ويأتى هذا في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بملف التحول الرقمي والابتكار.

شهدت مصر إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي (GLN) بالتعاون بين المنظمة العالمية للترقيم والهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك ضمن استراتيجية قطاع الرعاية الصحية في مصر للتحول الرقمي.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع وفد شركة سيزار باك المتخصصة في مجال الصناعات الورقية برئاسة تامر حزين رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة في مصر في مجال إعادة التدوير.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد جابر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

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