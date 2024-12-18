الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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اقتصاد

انخفاضات سعر الجنيه الذهب في أسبوع

اسعار الجنيه الذهب
اسعار الجنيه الذهب فيتو

فقدت أسعار الجنيه الذهب ما يقرب من 250 جنيها خلال الأسبوع الجارى داخل الأسواق المحلية.

وهبط سعر الجنيه الذهب من 30450 جنيها خلال بداية الأسبوع الجارى إلى 30200 جنيه خلال اليوم الأربعاء، وبالتزامن مع اجتماع الفيدرالى الأمريكى.

اسعار الجنيه الذهب
اسعار الجنيه الذهب

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

ما هي صناديق الاستثمار في الذهب؟


تمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.

مميزات الاستثمار في صناديق الذهب


وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.

وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديًا، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

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الاستثمار في الجنيه الذهب الإستثمار في الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة
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