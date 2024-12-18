الفيدرالى الأمريكى يقرر خفض الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%

حسم الاحتياطى الفيدرالى ( البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة اليوم الاربعاء في آخر اجتماع له خلال العام الجارى 2024.

وخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.25 _4.50%.

تطورات أسعار الفائدة الأمريكية

وكانت خفضت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.5% و4.75% فى اجتماعها فى نوفمبر الماضى، مواصلة بذلك موجة التيسير النقدي التي بدأها في سبتمبر.

البنك الفيدرالى الامريكى

ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

فى سياق متصل أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر، لتعزز قراءات التضخم المرتفعة في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يشير إلى أن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي في يناير المقبل.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد آخر؛ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وتصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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