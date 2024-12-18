مركز تحديث الصناعة يبحث الاستفادة من التكنولوجيا الصينية

يسعى مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج التحول الرقمي إلى زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة.

وعقد فريق عمل المركز اجتماعًا مع ممثلي شركة هواوي العالمية وذلك لبحث الاستفادة من التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها الشركة الصينية.

ويأتى هذا في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بملف التحول الرقمي والابتكار.

وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة شركة هواوي في تقديم التدريب الفني والتقني لعدد من المصانع، من أجل تعزيز ملف التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر.

برنامج التحول الرقمي والابتكار يهدف إلى زيادة معرفة المجتمع الصناعي

ويسعى مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج التحول الرقمي والابتكار إلى زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي ومقدمي الخدمات التكنولوجية في التحول الرقمي والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة.



كما يساعد البرنامج الشركات المصرية في التحول الرقمي الشامل لكافة الأصول المادية والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة المضافة، وكذلك استخراج، وتحليل، ونقل البيانات بسلاسة مما يحقق خفض في التكاليف، وزيادة في الإيرادات، ورفع الكفاءة للشركات.

برنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي

ويهدف البرنامج إلى زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة. بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي ومقدمي الخدمات التكنولوجية في التحول الرقمي والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة "

وجاءت أهداف البرنامج كالتالي:

مساعدة الشركات المصرية في التحول الرقمي الشامل لكافة الأصول المادية والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة المضافة.

استخراج، وتحليل،و نقل البيانات بسلاسة مما يحقق خفض في التكاليف، وزيادة في الإيرادات، ورفع الكفاءة للشركات.

خدمات الاستشارات الفنية وقياس جاهزية الشركات لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويكون ذلك عن طريق الاستعانة باستشاري من ذوي الخبرة أو فريق العمل داخل المركز لعمل الدراسات وتقديم الحلول المقترحة.

توصيف المواصفة الفنية للتطبيقات المقترحة للعميل.

وضع التصور العام للعميل بعد تنفيذ المشروع مع الأثر المتوقع.

خدمات التطبيقات ( نظم تخطيط موارد المنشآت – نظم إدارة العملاء – نظم الصيانة... )

التطبيقات الأساسية: وهي تفي بالاحتياجات الأساسية لعميل صغير يعمل على ميكنة العمليات وربط الإدارات داخل شركته.

التطبيقات المتوسطة للأعمال: وهي تفي باحتياجات العميل المتوسط مع باقه كاملة من نظم التخطيط للإنتاج وادارة سلاسل الامداد ومجموعة من التقارير المتقدمة للإدارة والعمليات.

التطبيقات المتقدمة: وهي نظم تخطيط موارد المؤسسات الكبيرة بكل ما تحتويه من وحدات وتفاصيل تدعم التكامل بين الإدارات وسهولة تداول المعلومات واستخراج تقارير العمليات والتقارير الإدارية مع التحليلات المطلوبة بدقة وسهوله.

تطبيقات تخطيط موارد المنشآت ويندرج تحتها ثلاث مستويات مختلفة:

نظم إدارة العملاء: وهي التطبيقات التي تدعم التواصل مع العملاء لتسهيل حصول العميل على الخدمة وقياس مدى رضاه مع وجود آلية كاملة لتلقى الشكاوى ومتابعته.

نظم الصيانة: وهي مجموعة التطبيقات المتقدمة التي تعمل على متابعة الأعطال وجدولة عمليات الصيانة الوقائية ومنها يمكن استخراج كافة التقارير المتعلقة بالأعطال المتكررة وأسبابها لتلافي تكرارها مستقبلا.

الخدمات الرقمية (التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية).

التسويق الرقمي: وهي إحدى أهم أدوات التسويق العصرية لما تتيحه للعميل من انتشار وسهولة في الوصول لشرائح العملاء المستهدفين طبقا لاستراتيجية التسويق الخاصة به مع أدوات تحليلية متقدمة تساعد على اتخاذ القرار.

التجارة الإلكترونية: هي إحدى القنوات العصرية التي ساهمت بقوة في رواج عمليات البيع للمنتجات عبر المواقع الالكترونية وسهلت على المنتج والمستهلك التواصل والحصول على الخدمة/ السلعة في زمن قياسي وبأمان.

وهي نطاق واسع من الحلول والخدمات التي تقدم للعملاء بناء على الدراسات والتقييمات التي تحدد جاهزية العميل للتحول الرقمي وتحديد الحلول المناسبة له ولصناعته لمواكبه الثورة الصناعية الرابعة.

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