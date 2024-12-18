موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

ييحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن موعد تطبيق الزيادة فى فواتير المحمول والباقات وخلال السطور التالية نستعرض موعد تطبيق الزيادة ونسب الزيادة فى فواتير وباقات المحمول.

موعد تطبيق زيادة الفواتير

تبدأ المحاسبة على فواتير المحمول وفقا لموعد فاتورة كل مشترك من بداية المحاسبة للفاتورة المقبلة على ان تتراوح نسب الزيادة مابين 15٪ الى 30٪ كما ارسلت شركات المحمول رسائل إلى المشتركين بتغيير اسعار الباقات والفواتير ابتداء من موعد المحاسبو للفاتورة المقبلة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كان المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول يصل إلى أكثر 100 مليون مشترك، وبالنسبة للمشتركين في الإنترنت الأرضي فأكثر من 12 مليون مشترك.

وأوضح فى وقت سابق ان نسبة الزيادة في الاستخدام في خدمات الهاتف المحمول تصل إلى أكثر من 74% سنويًّا، وأكثر من 16% سنويًّا في عدد مستخدمي الإنترنت المحمول، وبالنسبة لزيادة الاستخدام في الإنترنت الأرضي فقد وصلت إلى أكثر من 29% سنويًّا، وأكثر من 8% سنويًا في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي، وهذه الخدمات لم يتغير سعرها منذ 2017 أي أكثر من 8 سنوات".

شكاوى من الخدمات

وأوضح ان “الفترة الأخيرة كان بتجي لنا شكاوى من المستخدمين، وطلبات لتحسين الجودة، الجهاز كان بين أمرين إنه يحاول يساعد الشركات على الاستثمار لتحسين الخدمات، والضغوط الاقتصادية على المواطن، لذلك وقعنا مع الشركات ملحق للجزاءات في حال وجود مشكلة في الجودة ولهذا كانت عملية عملية تحريك الأسعار بميزان حساس جدًّا، عشان نتخذ القرار، اللي في الآخر الهدف منه الجودة والخدمة ».

وعن زيادة سعر الباقات إلى أكثر من 30 % قال “إبراهيم”: "بنتكلم على عشرات الباقات في بعض الباقات زادت 30% وفي باقات لم تزد وأخرى زادت عن 20 % وكارت الشحن اللي بيدي رصيد لم يتغير". والقيمة المضافة لم تتغير وثابتة على كل باقات المحمول".

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