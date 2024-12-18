أخبار الحوادث اليوم، حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا، مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال،غلق كلي لمطلع كوبري الأميرية
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح عثوره على جوال بداخله مبلغ “8 ملايين جنيه” وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتى تداولتها بعض المواقع الإخبارية.
لمدة 15 يوما، غلق كلي لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية.
حبس 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم وألقوا جثتها في النيل بأخميم
قررت النيابة العامة بمركز أخميم بسوهاج حبس 3 أشقاء، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شقيقتهم، وقاموا بدفن جثتها داخل مسكن والدهم بمركز أخميم في سوهاج، ثم استخراج جثتها ووضعها في جوال وإلقائها بنهر النيل.
شك في خيانتها، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا
أقدم مسجل خطر على قتل زوجته عن طريق تعذيبها، بسبب خيانتها له بمنطقة بولاق أبو العلا.
القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين ؛ لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخلية تشارك الاحتفال بيوم الشرطة العربية (فيديو)
شاركت وزارة الداخلية، الاحتفال بيوم الشرطة العربي الموافق ١٨ ديسمبر من كل عام والذي يأتي تأكيدًا علي اهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل الأمني بين اجهزة الشرطة العربية.
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار المخدرات بأسيوط
لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.
انقلاب سيارة تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حى الأسمرات (صور)
يجري رجال المرور تحويلة مرورية فى موقع انقلاب سيارة محملة مواد بترولية بالطريق بالقرب من مدخل حى الأسمرات اتجاه التجمع الأول.
سقوط 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات بالجيزة وسوهاج
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (السويس – الجيزة – الشرقية - سوهاج)، من ضبط سقوط 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات مدرسة والدراجات النارية ومتعلقات المواطنين وشركة.
مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر والزعم بكونها للإتجار فى أعضائهم.
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