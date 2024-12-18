الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

وزارة الداخلية تشارك الاحتفال بيوم الشرطة العربية (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شاركت وزارة الداخلية، الاحتفال بيوم الشرطة العربي الموافق ١٨ ديسمبر من كل عام والذي يأتي تأكيدًا علي اهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل الأمني بين اجهزة الشرطة العربية.

 

وكشف الفيلم التسجيلي عن المشاركة الجادة والفعالة لوزارة الداخلية المصرية، في كافة اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضح الدور المهم للتعاون الأمني العربي في إحباط وضبط العديد من القضايا، من بينها المواد المخدرة والألعاب النارية وغيرها من الممنوعات.

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وتطرق الفيلم التسجيلي لدور الشرطة المصرية في نقل الخبرات لكافة الدول الشقيقة، من خلال العديد من الدورات التدريبية والتعاون في نقل وتبادل المعلومات

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يوم الشرطة العربية وزارة الداخلية زارة الداخلية تبادل الخبرات اجهزة الشرطة

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