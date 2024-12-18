كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح عثوره على جوال بداخله مبلغ “8 ملايين جنيه” وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتى تداولتها بعض المواقع الإخبارية.

الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح

وبالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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