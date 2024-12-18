الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لمدة 15 يوما، غلق كلي لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير

غلق كلى لمطلع كوبرى
غلق كلى لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير لمدة 15 يوما

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية.

 

غلق كلى لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير لمدة 15 يوما 

 

أوضح مصدر أمنى بانه سيتم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية إتجاه أعلى كوبرى الأميرية، مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية الإستكمال بالمحور مرورًا بأسفل كوبرى الأميرية فالدوران والعودة من المآوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف فالإستكمال إتجاه مطلع كوبرى الأميرية مرة أخرى إتجاه مناطق ميدان السواح.

شك في خيانتها، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا

القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون جنيه

 

تحويلات مرورية.. تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية بالقاهرة


وقال مصدر أمنى؛ إنه سيتم تنفيذ الأعمال (ليلًا ونهارًا) إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يوم.  
 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمرور القاهرة كوبرى الأميرية ميدان السواح مرور القاهرة

مواد متعلقة

شك في خيانتها، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا

القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون جنيه

وزارة الداخلية تشارك الاحتفال بيوم الشرطة العربية (فيديو)

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار المخدرات بأسيوط

انقلاب سيارة تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حى الأسمرات (صور)

"الداخلية العرب" تحتفل بيوم الشرطة العربية مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات

سقوط 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات بالجيزة وسوهاج

ضبط المتهم بدهس شاب بسيارة فى الخليفة

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

نتنياهو يعد والدة الصحفي الأمريكي المخطوف في سوريا بهذا الأمر

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية