لمدة 15 يوما، غلق كلي لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية.

غلق كلى لمطلع كوبرى الأميرية لتنفيذ أعمال تطوير لمدة 15 يوما

أوضح مصدر أمنى بانه سيتم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية إتجاه أعلى كوبرى الأميرية، مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية الإستكمال بالمحور مرورًا بأسفل كوبرى الأميرية فالدوران والعودة من المآوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف فالإستكمال إتجاه مطلع كوبرى الأميرية مرة أخرى إتجاه مناطق ميدان السواح.

تحويلات مرورية.. تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية بالقاهرة



وقال مصدر أمنى؛ إنه سيتم تنفيذ الأعمال (ليلًا ونهارًا) إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يوم.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



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