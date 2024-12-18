شك في خيانتها، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا

أقدم مسجل خطر على قتل زوجته عن طريق تعذيبها، بسبب خيانتها له بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بالمنطقة.

وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة الزوجة داخل الشقة مصابة بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج مسجل خطر في قضايا سابقة، كان قد عاد مؤخرًا إلى منزله بعد فترة قضاها في إحدى مصحات علاج الإدمان، وخلال تفحصه لهاتف زوجته، اكتشف وجود أرقام مجهولة متكررة بدون أسماء، فاعتقد خيانته له، فقام بتكبيلها وضربها بعنف باستخدام عصا خشبية (شومة) في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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