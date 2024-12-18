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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية

قوات الامن, فيتو
قوات الامن, فيتو

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر والزعم بكونها للإتجار فى أعضائهم.
 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية 

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام "2021" وتم كشف أبعاد الواقعة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

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تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه اعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات".. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
 

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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الاعضاء البشرية الاتجار بالاعضاء البشرية إخوان الإرهاب فيديو خطف الأطفال

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