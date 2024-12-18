الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار المخدرات بأسيوط

مصرع عنصر إجرامي
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

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وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "تعدى وإتلاف عمدى - مخدرات، سلاح") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسيوط.

وتم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "10 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين" – بندقية آلية – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

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