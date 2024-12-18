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حوادث

القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون جنيه

القبض علي 7 تجار
القبض علي 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين ؛ لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

القبض على 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتين بتهمة غسل 180 مليون جنيه


اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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