الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انقلاب سيارة تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حى الأسمرات (صور)

انقلاب سيارة تريلا
انقلاب سيارة تريلا محملة مواد بترولية

يجري رجال المرور تحويلة مرورية فى موقع انقلاب سيارة محملة مواد بترولية بالطريق بالقرب من مدخل حى الأسمرات اتجاه التجمع الأول.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا محملة مواد بترولية بالقرب من الأسمرات اتجاه التجمع الأول بمحور حسب الله الكفراوي.

"الداخلية العرب" تحتفل بيوم الشرطة العربية مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات

سقوط 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات بالجيزة وسوهاج

 وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فيما انتشر بعض من كميات المواد البترولية على نهر الطريق، وتم تحويل الطريق لحين الانتهاء من رفع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة محور حسب الله الكفراوي غرفة عمليات النجد غرفة عمليات النجدة غرفة عمليات عمليات النجدة

مواد متعلقة

"الداخلية العرب" تحتفل بيوم الشرطة العربية مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات

سقوط 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات بالجيزة وسوهاج

ضبط المتهم بدهس شاب بسيارة فى الخليفة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب  بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

القبض على صاحب شركة بتهمة النصب على مواطنين بالجيزة

حملة مرورية على كورنيش الإسكندرية تحرر 1251 مخالفة متنوعة
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

مصر ولا سوريا، توفيق عكاشة يثير الجدل حول مكان مرقد السيدة زينب الصحيح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية