انقلاب سيارة تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حى الأسمرات (صور)

يجري رجال المرور تحويلة مرورية فى موقع انقلاب سيارة محملة مواد بترولية بالطريق بالقرب من مدخل حى الأسمرات اتجاه التجمع الأول.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا محملة مواد بترولية بالقرب من الأسمرات اتجاه التجمع الأول بمحور حسب الله الكفراوي.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فيما انتشر بعض من كميات المواد البترولية على نهر الطريق، وتم تحويل الطريق لحين الانتهاء من رفع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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