المنشاوي للمصحف المجود والسهرة مع رفعت، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة الموافق 18 ديسمبر 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الشعراء 30ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورة الكهف 15 ق.



45: 10(ص) تلاوة للشيخ عباس مصطفى عزب وما تيسر من سورة الرعد 15ق.



05: 11(ص) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة التحريم 15ق.



51: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسرمن سورتى العنكبوت – الروم 30ق.



11: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الله عزب وما تيسر من سورة الحجرات 15ق.



31: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزمر 15ق.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:44



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورتى ص- الزمر 29ق.



16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الحج 15ق.



17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة البقرة 30ق



18:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المائدة 15ق.



18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة غافر 30ق.



19:41 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى القمر والرحمن 22ق.



22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة القصص 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الليثى وما تيسر من قصار السور 44 ق.



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافى النادى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق.



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.



03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

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