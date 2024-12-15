خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان، وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى، وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.

43: 10 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ حسن محمد حسن عوض الدشناوي، وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 15ق.

03: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى، وما تيسر من سورة مريم 40 ق.

55: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرؤوف شلبى، وما تيسر من سورتى آل عمران/النساء 30 ق.

02: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الناصر حرك، وما تيسر من سورة التوبة 15ق.

27: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة، وما تيسر سورة غافر 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ القصبى زلط 5ق الساعة 14:43.

مصحف مجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الصافات 29 ق.

16:04 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور، وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.

16:22 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسر من سورة البقرة 15ق.

17:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وماتيسر من سورتى طه/ الأنبياء 30ق.

18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وماتيسرمن سورتى التحريم والملك 30ق.

19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين وماتيسرمن سورة المائدة 25ق.

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سورة الشعراء 3 ق.

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورتى الأعراف/ الأنفال 42ق.

15: 24 (مساءً) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى يوسف/ قصار السور 44ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ السيد دراز وما تيسر من سورة الرعد 15ق.

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى، وما تيسر من سورة النساء 15ق.

03:44 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى، وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق.

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