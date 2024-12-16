الإثنين 16 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أوكرانيا تعلن مقتل العشرات من جنود كوريا الشمالية في كورسك

جنود كوريا الشمالية،
جنود كوريا الشمالية، فيتو

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم  الاثنين، أن قواتها تمكنت من قتل وإصابة ما لا يقل عن 30 جنديًّا من  كوريا الشمالية، كانوا ضمن وحدات عسكرية روسية في منطقة كورسك، غرب روسيا.

 مقتل عشرات الجنود الكوريين في كورسك
 

وأفاد بيان الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيق "تليجرام"، أن الواقعة حدثت في 14 و15 ديسمبر الجاري  بالقرب من قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك، حيث تم تكبيد الوحدات الكورية الشمالية خسائر كبيرة، حسب وكالة "رويترز".

جاءت هذه التطورات في ظل تقارير متزايدة عن تورط كوريا الشمالية في دعم روسيا عسكريًا، وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير  2022.

 بيونج يانج أبرمت صفقات مع موسكو لتزويدها بأسلحة وذخائر

وكانت مصادر استخباراتية غربية قد أفادت سابقًا بأن بيونج يانج أبرمت صفقات مع موسكو لتزويدها بأسلحة وذخائر، فضلًا عن إرسال جنود ومستشارين عسكريين لتعزيز القوات الروسية في مواجهة التصعيد الأوكراني.

في سبتمبر  الماضي، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة أثارت مخاوف دولية حول تعاون عسكري محتمل بين البلدين.


ورغم النفي الكوري الشمالي المتكرر بشأن مشاركتها المباشرة في الحرب، تؤكد تقارير متزايدة نشر عناصر من جيشها لدعم روسيا على الجبهات.

تقع منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، وتعد من المناطق الاستراتيجية التي تستخدمها روسيا كنقطة إمداد للقوات على الجبهة.

وتشهد المنطقة هجمات أوكرانية مستمرة بالطائرات المسيرة والمدفعية، ضمن جهود كييف لإضعاف الدعم اللوجستي الروسي.

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