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رياضة

دوري المحترفين، الترسانة يتقدم بهدف في مرمى القناة بالشوط الأول

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تقدم فريق الترسانة على نظيره القناة بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وسجل أوتو هدف التقدم لصالح فريق الترسانة في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول والمباراة.

نتائج مباريات أمس الإثنين في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا 2-0 

أسوان ضد بروكسي  1-1

بترول أسيوط ضد لافيينا  1-1

ديروط ضد المنصورة  0-1 

سبورتنج ضد السكة الحديد  1-2

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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الترسانة القناة دوري القسم الثاني أ دوري المحترفين بلدية المحلة طنطا

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