الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برلين أرسلت وفدًا رسميًّا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء لقاءات مع الحكومة السورية الجديدة.

مساعي برلين للتقدم السياسي في سوريا

ووفقًا للتقرير، ستركز الاجتماعات على مناقشة العملية الانتقالية في وملف حماية الأقليات، في إطار مساعي برلين لاستكشاف إمكانية تحقيق تقدم سياسي في ظل التطورات الأخيرة.

 

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تراقب عن كثب تصرفات الحكومة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار المراقبة الحذرة للوضع السياسي.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى وجود تحضيرات محتملة لإعادة فتح السفارة الألمانية في، وذلك في حال نجاح المفاوضات الجارية وتوفر الظروف المناسبة على الصعيدين الأمني والسياسي.

يُذكر أن ألمانيا كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق منذ سنوات، على خلفية النزاع السوري المستمر، ويُعد هذا التحرك تطورًا دبلوماسيًا لافتًا قد يمهد لمسار جديد في العلاقات بين الطرفين.

 

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