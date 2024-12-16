11.45 أخبار الاقتصاد اليوم، زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي، الفضة ترتفع 40 % خلال عام، والذهب 30%، والبورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

الفضة ترتفع40 % خلال عام

قال عدلي ميلاد عضو الغرفة التجارية وأحد العاملين في تجارة وصناعة الفضة: إن أسعار الفضة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأربع سنوات الماضية بصورة كبيرة.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر نيبو الدولي للذهب والمجوهرات الذي يقام بالتجمع الخامس: إن الفضة ارتفعت من 18 جنيهًا منذ قبل أربع سنوات للجرام، مع بداية النسخة الأولى من إقامة معرض الذهب والمجوهرات في نسخته الأولى إلى أن وصل إلى ٥٣ جنيهًا بالتزامن مع النسخة الحالية من معرض الذهب.

ولفت إلى أن الفضة ارتفعت ما يقرب من ٤٠% خلال العام الجاري، حيث كان الجرام يسجل نحو ٣٠ جنيهًا وصعد إلى ٥٠ جنيهًا.

وأشار إلى أن الطلب على الفضة بسبب الصراعات قل، مما جعل أسعار الفضة لا ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.



شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز

الدعم النقدي والخبز المدعم، كشف خالد فكري سكرتير شعبة مخابز القاهرة، موقف الخبز المدعم في حال التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

وأكد "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن وزير التموين طرح خلال اجتماع مع شعبة المخابز الأسبوع الماضي تطبيق الدعم النقدي على الخبز المدعم خلال عام إلى عامين.

وأوضح أن الخبز المدعم سيكون ضمن منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في المرحلة الأخيرة، وذلك وفقا لما طرحه وزير التموين في اجتماع شعبة المخابز.

ولفت إلى أن منظومة الخبز المدعم الحالية مستمرة كما هي خلال عام أو عامين، وبعد ذلك تخضع للدعم النقدي، مؤكدًا أنه لا تحريك في سعر الخبز المدعم ما قبل التحول للدعم النقدي.

5 سلع تستحوذ على صادرات مصر للأردن خلال 10 أشهر من 2024

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وفي إطار مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مختلف المجالات، ومتابعة الزيارات والأنشطة الرسمية الرئيس، اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقرير يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن وتتضمن المؤشرات التالية:

كشفت بيانات الإحصاء اليوم الاثنين عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 617 مليـون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



30 % ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال عام

قال الدكتور وصفي أمين مستشار شعبة تعدين الذهب لاتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب حققت مكاسب على مدار العام تصل إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن الذهب من المحتمل أن يستمر في الصعود في الفترة المقبلة.

وأوضح مستشار شعبة التعدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن معرض نبيو للذهب قد يشهد اقبال اكبر خلال الساعات المقبلة وخلال اليوم الثاني من فعالياته.

وأشار إلى أن المعرض فرصة كبيرة للتواصل بين المصنعين والتجار وكذلك فرصة للزائرين العاديين في التعرف على مقتنيات الحديثة.

وفي سياق متصل قامت إحدى الشركات المشاركة في المعرض بعرض صورة تذكارية لبعض شركاء النجاح الذين رحلوا عن الدنيا وكانوا من العلامات البارزة في القطاع تحت عنوان والقلب ينبض بذكراكم.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13536 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 3184 نقطة.



كامل الوزير يمنع تراخيص المصانع في هذه المناطق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وجاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.





أحمد عز يكشف أسباب شطب شركة حديد عز من البورصة

قال المهندس أحمد عز رجل الأعمال، إن أسباب شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، يرجع إلى 3 أسباب، وهي:

أولًا: ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها.

ثانيًا: تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.

ثالثًا: تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

وأشار في تقرير إفصاح عبر البورصة المصرية إلى أنه بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة المصرية، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقرير الإفصاح المذكور.

ووفقا للتقرير، فإنه يمتلك رجل الأعمال أحمد عز، نسبة 61.56% من أسهم شركة حديد عز، بجانب نسبة 5% من شهادات الإيداع الدولية للشركة المسجلة باسم بنك أوف نيويورك، وتمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8%، فيما يمتلك مساهمون آخرون 31.69% من أسهم الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة حديد عز، كانت قد أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقًا لأحكام المادة "55" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، الأحد الماضي،الى التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب-وفقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- بأعلى سعر إقفال السهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

وأكدت الشركة، إنه تم تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، إعمالًا لنص المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتابعت الشركة، أنه في ضوء الموارد المتاحة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، وفق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري مبلغ 120 جنيهًا للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة، وفق المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على الحد الأقصى للتمويل المتاح، ويكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين.

«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 29 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 140.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 14 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 448.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيه.

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 479.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 271.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا.

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