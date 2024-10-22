الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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اقتصاد

غرفة الجلود تطالب بتسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة وتوفير العمالة المدربة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استعرض الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى يترأسه الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.

 

تدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود

 من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة في هذا المجال.

 

جاء ذلك خلال  الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى يترأسه  الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

 

 وجاء الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 

 

 كما حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

 

 يذكر أن صادرات مصر من الجلود ارتفعت لـ 114 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 25% مقارنةً بعام 2022، وتشمل الصادرات منتجات الجلود المدبوغة، الجلود، والمنتجات الجلدية والأحذية، ويأتى هذا طبقا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

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مجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الصناعة

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