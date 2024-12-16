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اقتصاد

الإحصاء: 12.5% انخفاضًا بقيمة الواردات خلال عام 2023

12.5% انخفاضا بقيمة
12.5% انخفاضا بقيمة الواردات خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.


أولا: الصادرات 
بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل  52.2  مليار  دولار  عام  2022 بانخفاض  بلغت نسبته 18.5 ٪.


بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023  مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته  0.2 ٪.


بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار  عام 2023  مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض  بلغت   نسبته 58.0 ٪. 


التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع

بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال  عام 2023  في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة  الصادرات المصرية.
ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية.
يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.


أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها

بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار  عام 2023  مقابل  3.2 مليار دولار   عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  17.6 ٪.
بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.
بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها  2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  3.0٪.
بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها  1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل  2.4  مليار دولار عام 2022  بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.
بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام  2023   مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  32.3٪.

 

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها

جاءت في المرتبة الاولي  تركيا  بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار  لعام 2022. 


وفي المرتبة الثانية جاءت إيطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023  مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.


كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة  6.2٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا إلى 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022. 


جاءت في المرتبة الرابعة دولة الإمارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.


وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا     بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.


التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير

جاءت  الإسكندرية  في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات، يليها مينـاء  مطارات القاهرة  بنسبة 14.8٪، ثـم السويس  بنسبة 14.4٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة  9.2٪،ثــم ميناء  دمياط  بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء  الدخيلة بنسبة 4.4٪.

 

 


ثانيا: الواردات 
بلـغ إجمالي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة  84.2 مليــار دولار عام  2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض  قدرها 12.5٪. 
انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام  2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض  قدرهــا 12.2 ٪.


انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل  13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض  قدرها 13.3٪.

1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام: 
- بلغت أعلي نسبة  للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال  عــام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
- الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.


2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها: 


- بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته  5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
- بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0  مليــار دولار عــام 2023 مقابل  5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
- بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022  بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
- بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3  مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.

3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها: 
جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي  13.2 مليار دولار خــلال عام 2023  مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت   المملكة العربية السعودية   بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة  30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل  7.9 مليار دولار   لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة  الولايات المتحدة الامريكية   بنسبة  6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1  مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022. 
جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت  الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت  اسيا  في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب  أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.

4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:

جــاء ميناء  مطــار القاهــرة  في المرتبــة الأولي بنسبة  30.4٪، من جملــة الواردات، ثم يليهــا ميناء  الدخيلة  بنسبة  13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪، ثم ميناء  دمياط  بنسبـــة 11.6 ٪، ثم مينــاء  الإسكندرية  بنسبـة 9.9 ٪، وأخيرا ميناء السويس   بنسبة 9.8%.

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