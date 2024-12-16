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أخبار مصر

معرض نبيو للذهب يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي

معرض نبيو للذهب
معرض نبيو للذهب

يواصل معرض نبيو للذهب 2024  ، اليوم الإثنين، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي يشهد  مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

واكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوزارة خلال افتتاحه المعرض، أمس الأحد،  على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب  من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث. 

 

وأضاف أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية..

 

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

 

ويتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”. 

 

 ويعكس المعرض  الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. 

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