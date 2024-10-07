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اقتصاد

انخفاض 5 أنواع من الجبن في الأسواق

أسعار الجبن في الأسواق،
أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

 أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مع انخفاض 5 أنواع من الجبن وارتفاع نوعين.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

 «فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار  الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 116.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 78 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 16 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 452.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 400 جنيه إلى 490 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

 انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت  أسعار الجبنة فلمنك بنحو 47 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 530.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 445 جنيها إلى 600 جنيه.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت  أسعار الجبن الرومي بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 244.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 288 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بنحو 8.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 121.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت  أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي بنحو 7.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 132.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 80 جنيهًا إلى 175 جنيهًا.

 

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 29 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 305.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 125 جنيهًا إلى 490 جنيهًا.

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باستثناء الشيدر والفلمنك، انخفاض أسعار الجبن في الأسواق (صور)

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ارتفاع سعر الجبن الأبيض والرومي، وهذه أسعار منتجات الألبان في الأسواق

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