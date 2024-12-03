الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

الخبز المدعم ، فيتو
الخبز المدعم ، فيتو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

 

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر 

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في: 

امتلاك سيارة موديل 2017  فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه. 

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى. 

 

وقف صرف التموين والخبز أول ديسمبر 2024 

ويترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم. 

 

وقف صرف الخبز المدعم للمستبعدين بسبب العدالة الاجتماعية 

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين ، أنه اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، يتم وقف صرف الخبز المدعم للبطاقات التي كانت تصرف خبز فقط بعد استبعادها نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية في المراحل السابقة والتي تم تطبيقها منذ عام 2019، وهي المحددات التي سبق وأعلنت عنها الوزارة التموين لاستبعاد غير المستحقين للدعم، وجاءت كالآتي: 

 

- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات فأكثر.

 

- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

 

- الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

 

- الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

 

- الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

 

- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

 

- الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

 

- الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

 

- الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

 

- الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

- الأسرة التي لديها مهنة عليا.

 

 وكان قرار وزارة التموين وقفها  بعدم حرمان أي صاحب بطاقة غير مستحق للدعم من صرف الخبز المدعم، إنما تم وقف صرف السلع التموينية فقط لعدم الاستحقاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبز المدعم محددات العدالة الاجتماعية محددات الاستبعاد لجنة العدالة الاجتماعية وزارة التموين

مواد متعلقة

التموين: لدينا احتياطي استراتيجي آمن من القمح

التموين: معرض “فوود أفريكا” يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

منوعات

المزيد

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية